NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 71,33 auf 77,18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen des höheren Paketvolumens sowie höherer Frachtmargen im zweiten Quartal habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2023 um bis zu 11 Prozent angehoben, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht sich sowohl bei den Bonnern als auch den Branchenkollegen DSV und Kuehne + Nagel am oberen Ende der Markterwartungen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.