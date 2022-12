NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Verkaufsüberlegungen der Deutschen Bahn für die Logistiktochter Schenker könnten zu dem Mega-Deal führen, auf den alle gewartet hätten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei einer Schenker-Übernahme durch einen der drei Logistikriesen Deutsche Post, DSV und Kuehne + Nagel entstünde der weltgrößte Luft- und Seefrachtanbieter. Bei DSV sei das Synergiepotenzial am größten, und die Dänen hätten auch nie ein Geheimnis aus ihrem Interesse an Schenker gemacht. Als zweit wahrscheinlichsten Käufer sieht Irving die Reederei CMA CGM. Der Deutschen Post könnte es zwar helfen, dass bei einem Zuschlag für sie weniger Arbeitsplätze in Deutschland verloren gingen. Doch die Anleger dürften den Kauf eher nicht goutieren. Bei der Reederei Kuehne + Nagel vermisst Irving die entsprechende Risikobereitschaft für eine Übernahme, und Konkurrent Moller-Maersk habe bereits während der Corona-Pandemie drei größere Übernahmen getätigt./gl/zb;