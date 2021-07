NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie gebe es derzeit noch starken Rückenwind für Logistikkonzerne, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Doch während die Verwerfungen bei Luft- und Seefracht noch andauerten, dürfte die Vergleichsbasis im Paketgeschäft in naher Zukunft herausfordernder werden. Er bevorzuge vor dem Hintergrund der nahenden Berichtssaison die Deutsche Post, bei den Bonnern sei eine Anhebung der Jahresziele wahrscheinlich./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 23:01 / UTC



