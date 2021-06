NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Luftfracht-Kontingente dürften im Zuge der Corona-Krise auf Jahre knapp sein, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn eine vollständige Erholung der Flugpläne auf Langstrecken erwarte er erst 2024 und normalerweise werde ein großer Teil der Fracht in Passagiermaschinen transportiert. Roeskas Favoriten sind neben der Post FedEx und UPS./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 01:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.