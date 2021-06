NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der extreme Anstieg von Preisen und Volumina im Bereich der Seefracht dürfte so nicht weitergehen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im zweiten Quartal dürfte der Höhepunkt erreicht sein. Vor Ende 2022 sei aber wohl auch keine Normalisierung der Nachfrage zu erwarten./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 23:03 / UTC





