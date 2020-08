NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Kapazitäten am Markt für Luftfracht würden auf Jahre hinaus knapp bleiben, schrieb Analyst David Scott Vernon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Damit eröffneten sich Logistikern, die über eine eigene Transportflotte verfügen, Möglichkeiten bei der Preissetzung./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 04:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





