Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Patrick Creuset betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erwartung, dass der Luft- und Seefrachtmarkt im vergangenen Jahr in einen mehrjährigen Abwärtszyklus gerutscht ist. Dabei beginne nun die zweite Phase, in der die Kapazitäten auch noch größer werden. Leicht sinkenden Erwartungen für den diesjährigen operativen Gewinn der Deutschen Post stünden aber vorteilhaftere Prognosen für das Betriebskapital gegenüber./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 02:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



