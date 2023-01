NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 46,40 auf 45,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zudem wurde der Status "Negative Catalyst Watch" beibehalten. Analyst Samuel Bland aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Logistikkonzernen die Daten zu Luftfrachtkapazität und -preisen. Zudem verglich er die Expresspreise von Fedex mit denen der Sparte DHL. Ihm zufolge ist das Ende der Lockdowns in China eher negativ zu sehen, da die zusätzlichen Luftfrachtkapazitäten jegliche Volumenvorteile mehr als aufwögen. Bei der Deutschen Post rechnet er mit deutlichen Kürzungen der mittelfristigen Ziele und sinkenden Konsensschätzungen./ck/mf;