NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Deutschen Post nach Zahlen und der Warnung des Logistikunternehmens über die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,07 Euro belassen. Das operative Ergebnis im vierten Quartal habe unter seiner und der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies zugleich darauf, dass das Ebit-Ziel für 2022 von 5,3 Milliarden Euro beibehalten wurde./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 00:15 / GMT



