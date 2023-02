NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Die verhaltene Entwicklung bei Luft- und Seefracht habe sich zu Beginn des Jahres in dem Sektor fortgesetzt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das hätten auch die Ausblicke der Unternehmen bestätigt. Zur Jahresmitte hin sollte sich die Lage aber verbessern. Bei der Deutschen Post stelle sich das Chance-Risiko-Verhältnis ausgeglichen dar./mf/gl;