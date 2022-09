NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post mit Blick auf eine etwaige Privatisierung der Deutsche-Bahn-Tochter Schenker auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er könne sich gar nicht mehr erinnern, wie oft er diese Nachricht schon gelesen habe, schrieb Analyst Alexander Irving. Falles es aber dazu kommen sollte, könne die Deutsche Post ein Käufer sein. Denn bei einem Einstieg der Deutschen Post drohten auf dem Heimatmarkt von Schenker vermutlich weniger Entlassungen als bei einer Übernahme durch DSV, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem würde aus politischer Sicht die "Deutschland AG" einen kräftigen Anschub erhalten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2022 / 00:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 04:15 / UTC



