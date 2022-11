FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Post nach detaillierten Quartalszahlen des Logistikkonzerns von 51 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der für das Schlussquartal erwartete saisonale Aufschwung dürfte mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen geringer ausfallen als im Vorjahr, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Normalisierung auf den Frachtmärkten könnte zudem in den kommenden Quartalen anhalten. Der Experte rechnet mit weiter rückläufigen Frachtraten und -volumina./la/he;