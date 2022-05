FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Post von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Start in das neue Geschäftsjahr verlief umsatz- und ergebnisseitig besser als erwartet", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz des aktuell herausfordernden Umfelds zeige sich das Geschäftsmodell der Deutschen Post recht robust./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 15:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 15:20 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.