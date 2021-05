FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Deutsche Post nach Zahlen und Anhebung des Ausblicks von 57 auf 60 Euro erhöht und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bei der Post laufe es dank eines anhaltend guten B2C-Trends und einer spürbaren Erholung im B2B-Geschäft sehr gut, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Ziele für operatives Ergebnis (Ebit) und freien Barmittelfluss für 2021 und 2023 lägen über seinen bisherigen Erwartungen. "Die Tatsache, dass die Post auch die Mittelfristziele angehoben hat, unterstreicht, dass das Unternehmen auch für die Post-Covid-Zeit zuversichtlich gestimmt ist", so der Experte./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 13:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 13:21 / MESZ





