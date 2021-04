Deutsche Post kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Post nach vorläufigen Quartalszahlen und Anhebung der Ergebnisziele von 54 auf 57 Euro erhöht und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresstart sei für den Logistiker so dynamisch gewesen wie noch nie, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die bereits recht zuversichtlichen Erwartungen um rund 40 Prozent übertroffen. Die Express-Sparte habe von positiven Volumen-, Preis- sowie Verlagerungseffekten profitiert und ein Traumergebnis erzielt. Aber auch die anderen Bereiche hätten sich ergebnisseitig sehr gut entwickelt und seine Erwartungen übertroffen. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen an./ajx/he



