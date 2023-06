ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Im europäischen Logistiksektor seien zuletzt die Wachstumssorgen mit Blick auf das zweite Halbjahr in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der jüngste, vorsichtige Ausblick des US-Konzerns Fedex erschwere einen positiven Blick auf die kurzfristigen Aussichten. Am derzeitigen Punkt des Geschäftszyklus' und mit der Perspektive biete die Deutsche Post aber perspektivisch ein vergleichsweise gutes Chance-Risiko-Profil./gl/tih;