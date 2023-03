FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns habe zuletzt bei den Anlegern an Attraktivität verloren, seiner Meinung nach aber erhebliches Erholungspotenzial, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/bek;