HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 46,50 auf 46,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk für 2022 sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der etwas schwächere Ausblick werde durch erhöhte Ausschüttungen an die Aktionäre abgefedert./mf/tih;