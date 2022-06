NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Post nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Volumina im Expressgeschäft hielten sich auf Niveaus über dem des Jahres 2020, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In China erholten sich die transportierten Volumina, alles in allem belegten die Aussagen eine widerstandsfähige Geschäftsentwicklung./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 10:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.