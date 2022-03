ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern des Logistikkonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, aber unter ihrer eigenen Prognose, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem darauf, dass die in Aussicht gestellten freien Barmittel (FCF) in Höhe von 11 Milliarden Euro von 2022 bis 2024 um 500 Millionen Euro unter der Konsensprognose lägen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:05 / GMT



