FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 62 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenn der Logistikkonzern weiter so gut vorankomme, dürfte die Aktie auch weiter steigen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäftsbedingungen seien in der Corona-Krise sehr förderlich. Im Bereich der Luft- und Seefracht herrsche hohe Nachfrage, aber nur begrenztes Angebot. Dies berücksichtigte er in höheren Schätzungen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2021 / 02:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.