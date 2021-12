MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post angesichts des angekündigten Abschieds von Konzernchef Frank Appel im Mai 2023 auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Übergabe des Staffelstabs an den bisherigen Post & Paket-Deutschlandchef Tobias Mayer sei eine gute Entscheidung, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit werde ein reibungsloser Übergang ermöglicht. Eine deutliche strategische Neuausrichtung sei damit wohl auch nicht zu erwarten./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 13:09 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



