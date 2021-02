MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Christian Obst aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Dabei verwies er auf die im Januar vorgelegten vorläufigen Zahlen sowie die am 9. März erwarteten Aussagen des Logistikkonzerns zu den Jahren 2021 bis 2023. Wegen der erwarteten positiven Entwicklung der freien Barmittel, die zu einer steigenden Dividende und/oder Aktienrückkäufen führen dürfte, bleibe er bei seinem positiven Anlageurteil./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 12:42 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.