MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen und einem Ausblick auf "Reduce" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Operativ habe sich die Situation des Betreibers von Einkaufszentren im vergangenen Jahr stabilisiert, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In puncto Dividendenzahlung für 2022 gebe es aber noch keine Entscheidung./bek/edh;