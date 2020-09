MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Deutsche Euroshop angesichts des krisenbedingten Bedarfs für eine Kapitalerhöhung durch den Branchenkollegen Unibail-Rodamco-Westfield von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel sehr deutlich von 30 auf 13 Euro gekappt. Das herausfordernde Umfeld für Betreiber von Einkaufszentren werde wohl länger anhalten, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gekappte Kursziel spreche bei der Aktie aber weiter für Renditepotenzial./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2020 / 16:04 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



