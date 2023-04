NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Das erste Quartal sei für den Börsenbetreiber gut verlaufen, doch der Jahresausblick dürfte nicht überzeugen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management gehe nun davon aus, die Prognosen für 2023 zu erreichen oder leicht zu übertreffen. Allerdings lägen die durchschnittlichen Analystenschätzungen bereits über den oberen Enden der Zielspannen. Laut Bathurst sei dies allerdings "typisch konservativ" für das Unternehmen./ck/he;