NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 167 auf 174 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Bathurst erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Börsenbetreiber. Dessen Wachstumspotenzial und Geschäftsmix seien derweil bereits angemessen im Kurs berücksichtigt./la/he;