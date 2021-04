Deutsche Börse Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den Quartalszahlen des Börsenbetreibers erhöhte Analyst Ben Bathurst seine Gewinnschätzungen je Aktie. Darin berücksichtigt sei nun auch der ISS-Zukauf, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he



