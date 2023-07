NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Dank stärkerer Umsätze und einer guten Kostenkontrolle habe der Börsenbetreiber im zweiten Quartal die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) übertroffen, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach der Vorlage der Zahlen. Diese dürften am Markt positiv aufgenommen werden./ajx/he;