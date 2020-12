ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Börse von 135 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Haley Tam erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Börsenbetreibers. Anlass hierfür seien die Handelsvolumina sowie Aussagen des Unternehmens auf einer Investorenveranstaltung, nicht zuletzt zu den Auswirkungen der Übernahme des US-Stimmrechtsberaters ISS./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 04:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.