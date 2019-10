NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 130 auf 140 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie unterzog Analyst Gurjit Kambo die Aktien des Börsenbetreibers einer marktnahen Bewertung und erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2020. Die Kurszielerhöhung reflektiere nun außerdem den auf 2020 verschobenen Bewertungszeitraum./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 14:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 14:20 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.