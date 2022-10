FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 190 Euro belassen. Der Anstieg der kurzfristigen Zinsen sowie die höhere Volatilität an den Kapital- und Energiemärkten hätten die Erlöse und Gewinne des Börsenbetreibers angetrieben, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme der erneut angehobene Ausblick./gl/he;