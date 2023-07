NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Daten zum Handelsvolumen an den europäischen Börsen im Juni auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Im Aktienbereich und bei den Finanzderivaten sei der Umsatz an den Börsen im Allgemeinen hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zur Deutschen Börse gehörende Energiebörse EEX aber sei wieder einmal die positive Ausnahme gewesen./la/he;