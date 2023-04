NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ankündigung der größten Übernahme der Unternehmensgeschichte auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe sein Versprechen eingelöst, Fusionen und Übernahmen im Daten- und Analysesegment Priorität einzuräumen, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst wies darauf hin, dass nach dem Kauf des dänischen Softwareanbieter Simcorp in dem Segment Synergien von rund 90 Millionen Euro gehoben werden sollen. Diese gingen aber größtenteils auf das Konto der beabsichtigten Zusammenlegung von Qontigo und ISS./la/he;