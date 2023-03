ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Niederlage in einem milliardenschweren Rechtsstreit um Gelder aus dem Iran auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Analyst Michael Werner senkte daraufhin in einer am Freitag vorliegenden Studie die Ergebnisschätzungen je Aktie 2024 und 2025 um zwei Prozent. Wie zuletzt schon betont, glaubt er aber, dass die Aktien ein Profiteur davon sein könnten, dass sich die Investorenstimmung im Bankensektor eintrübt./bek/tih;