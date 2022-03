ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Saison der Frühjahrskonferenzen beginne und Investoren könnten eine Reihe an Fragen an Börsenbetreiber und Vermögensverwalter haben, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen diversifizierten Finanzunternehmen. Angesichts der deutlich gestiegenen Schwankungen in den ersten Monaten des Jahres 2022 hätten auch die Handelsvolumina der Börsen zugenommen, was zu höheren Ergebnissen der Betreiber führen dürfte. Die Deutsche Börse könnte gefragt werden, inwiefern die russisch/belarussischen Sanktionen ihr Geschäft beeinflussten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 14:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 14:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.