FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach guten Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob hervor, dass der Börsenbetreiber 2021 auch dank Zukäufen wieder ein 9-prozentiges Umsatzwachstum anstrebt. Die Aktie bleibe angesichts überlegenen Wachstums und akzeptabler Bewertung sein Branchenfavorit./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 06:55 / GMT



