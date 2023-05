NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das ordentlich verlaufene erste Geschäftshalbjahr der Holding bewege sich im Rahmen der Jahresplanung, schrieb Analyst Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/edh;