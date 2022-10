NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der nun am unteren Endes der Unternehmenszielspanne konkretisierte Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr decke sich mit seinen Erwartungen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he;