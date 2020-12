NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Resultate der Beteiligungsgesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr lägen im Rahmen seiner Schätzungen bis leicht darüber, schrieb Analyst Julian Roberts in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2020 / 13:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.