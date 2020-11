MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Deutsche Beteiligungs AG von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,20 auf 43,80 Euro angehoben. Analyst Tim Dawson begründete die Hochstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer erwarteten starken Entwicklung der Finanzkennziffern in den kommenden Jahren. Er sieht in der Aktie weiterhin eine qualitativ hochwertige Möglichkeit im Private-Equity-Segment. Der aktuelle Aktienkurs werde vom Portfolio-Wert gut unterstützt./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 16:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.