LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Nachdem die Bank ihre an die künftige Konzernstruktur angepassten Pro-forma-Geschäftszahlen für die vergangenen Jahre veröffentlicht habe, ergäben sich in seinem überarbeiteten Bewertungsmodell nur kleinere Änderungen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine negative Einschätzung der Aktie bleibe davon aber unberührt./edh/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 13:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 13:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.