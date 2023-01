Deutsche Bank 11.41 CHF 16.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Analyst Omar Keenan nahm vor den Anfang Februar erwarteten Zahlen für das vierte Quartal nur geringfügige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor. Die Dividendenrendite sei niedrig, zudem sei die Umsetzung der Strategie mit Unsicherheiten behaftet, schrieb er zu seiner Investment-Einschätzung in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he;

