ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die geplante Rendite (Rote) der Bank bis 2025 sei angesichts der geopolitischen Belastungen mit Vorsicht zu genießen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Innerhalb eines normalen geschäftlichen Umfeldes wären die Pläne dagegen durchaus realistisch. Im Vergleich zum Sektor seien die Renditen der Bank niedrig, was die Einstufung bestätige./mf/jha/



