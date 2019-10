NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Aktie der Deutschen Bank vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5,10 Euro belassen. Das Geldhaus stehe am Anfang eines weiten Weges für eine Verbesserung der Profitabilität und die Quartalsresultate dürften recht unübersichtlich aussehen, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Fokus bleibe die Kapitalausstattung der Frankfurter. Zum Anlagevotum verwies Stimpson auf den Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz. Sein Favorit bleibt die Schweizer Credit Suisse./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 12:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.