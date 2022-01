HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Die Viertquartalszahlen der US-Großbanken ließen positive Rückschlüsse auf die jüngste Entwicklung der europäischen Institute zu, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte jedoch nur bedingt für die Deutsche Bank, die ähnlich wie die US-Konkurrenz stärker abhängig vom schwächelnden Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen sei./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



