HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 7,00 auf 9,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Handelsgeschäft des Geldhauses habe sich besser als erwartet entwickelt, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023 deutlich nach oben. Er verwies aber darauf, dass die Aktie auch bis zum neuen Kursziel immer noch ein Rückschlagsrisiko von rund 16 Prozent birgt./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 05:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.