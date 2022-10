NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die im Restrukturierungsplan von 2019 in Aussicht gestellte Eigenkapitalrendite sei in Reichweite, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Geldhauses müsse nun nachhaltig sein./bek/he;