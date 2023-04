NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach am Donnerstag in einer ersten Reaktion von einem durchwachsenen Zwischenbericht. Dem starken Unternehmens- stehe ein schwaches Investmentbanking- und Privatkundengeschäft gegenüber./gl/ag;