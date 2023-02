NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Diese lägen unter den Konsenserwartungen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Möglicherweise könnten nun die Markterwartungen für das laufende Jahr etwas sinken. Zudem habe es am Markt die Erwartung gegeben, dass die Bank etwas zu künftigen Aktienrückkäufen sagt./bek/men;